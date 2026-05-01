Loto La Courtine
Loto La Courtine samedi 30 mai 2026.
La Courtine
Loto
17 Rue des Deux Frères La Courtine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’amicale laïque organise un loto avec de plus de 4000€ de lots à gagner ! TV, Switch2, karcher, spa, four à pizza, air fryer, salon de jardin, canapé de jardin, enceintes bluetooth, barbecue à gaz…
Partie enfant gratuite
Prix des cartons 1 carton 4€, 6 cartons 20€, 10 cartons 30€
Petite restauration sur place (crêpes et buvette)
Ouverture des portes à 19h .
17 Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Loto
L’événement Loto La Courtine a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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