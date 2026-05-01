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Loto La Courtine

Loto La Courtine

Loto La Courtine samedi 30 mai 2026.

Adresse : 17 Rue des Deux Frères

Ville : 23100 La Courtine

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Courtine

Loto

17 Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’amicale laïque organise un loto avec de plus de 4000€ de lots à gagner ! TV, Switch2, karcher, spa, four à pizza, air fryer, salon de jardin, canapé de jardin, enceintes bluetooth, barbecue à gaz…
Partie enfant gratuite

Prix des cartons 1 carton 4€, 6 cartons 20€, 10 cartons 30€
Petite restauration sur place (crêpes et buvette)
Ouverture des portes à 19h   .

17 Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Loto

L’événement Loto La Courtine a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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