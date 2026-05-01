La Courtine

Loto

17 Rue des Deux Frères La Courtine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’amicale laïque organise un loto avec de plus de 4000€ de lots à gagner ! TV, Switch2, karcher, spa, four à pizza, air fryer, salon de jardin, canapé de jardin, enceintes bluetooth, barbecue à gaz…

Partie enfant gratuite

Prix des cartons 1 carton 4€, 6 cartons 20€, 10 cartons 30€

Petite restauration sur place (crêpes et buvette)

Ouverture des portes à 19h .

17 Rue des Deux Frères La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Loto

L’événement Loto La Courtine a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze