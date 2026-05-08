Meymac

Loto meymacois

Salle des fêtes Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le loto se déroulera le vendredi 8 mai à la salle des fêtes de Meymac à 19 h30.

De nombreux lots sont proposés comme un airfryer ou des bon d’achats pour des pleins d’essences.

Une buvette avec des boissons de la bière et des crêpes sera sur place. .

Salle des fêtes Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 90 83 gabcan@orange.fr

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English : Loto meymacois

L’événement Loto meymacois Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze