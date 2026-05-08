Loto meymacois Meymac
Loto meymacois Meymac vendredi 8 mai 2026.
Meymac
Loto meymacois
Salle des fêtes Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le loto se déroulera le vendredi 8 mai à la salle des fêtes de Meymac à 19 h30.
De nombreux lots sont proposés comme un airfryer ou des bon d’achats pour des pleins d’essences.
Une buvette avec des boissons de la bière et des crêpes sera sur place. .
Salle des fêtes Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 72 90 83 gabcan@orange.fr
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English : Loto meymacois
L’événement Loto meymacois Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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