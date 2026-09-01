LOTO Centre culturel Mont Lozère et Goulet
vendredi 18 septembre 2026 · Centre culturel · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
LOTO
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Génération mouvement les sources du Lot, organise un loto vendredi 18 septembre à 20h. Venez passer un moment convivial et tenter votre chance pour repartir avec l’un des nombreux lots ou bons d’achats. On vous attend nombreux pour partager ce moment convivial.
Génération mouvement les sources du Lot, organise un loto vendredi 18 septembre à 20h. Venez passer un moment convivial et tenter votre chance pour repartir avec l’un des nombreux lots ou bons d’achats. On vous attend nombreux pour partager ce moment convivial. .
Centre culturel Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
Génération Mouvement Les Sources du Lot is hosting a bingo night on Friday, September 18, at 8:00 p.m. Come enjoy a fun evening and try your luck at winning one of the many prizes or gift certificates. We hope to see many of you there to share in the fun.
L’événement LOTO Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Mont Lozere
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