INITIATION À LA MYCOLOGIE LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHAMPIGNONS Mont Lozère et Goulet

INITIATION À LA MYCOLOGIE LA VIE MYSTÉRIEUSE DES CHAMPIGNONS

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-13 2026-09-18 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-27 2026-10-02 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-11 2026-10-16 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-25 2026-10-30 2026-11-01

Balade pédagogique à la découverte des champignons à la station du Mont-Lozère.

∙ Durée environ 2h30 (Tout public !)

∙ Prévoir bonnes chaussures, vêtements chauds, gourde, couvre-chef, crème solaire

∙ Tarifs Plein 15€ Enfant de 7 à 12 ans 8€ Moins de 7 ans Gratuit

∙ Places limitées, sur réservation.

Les vendredis et dimanches du 12 septembre au 2 novembre, Grégory Chamming’s vous propose une balade pédagogique à la découverte des champignons à la station du Mont-Lozère.

L’annulation est décidée et communiquée par le guide la veille avant 16h en cas de mauvaises conditions météorologiques ou du nombre minimum d’inscrit non atteint.

Places limitées, sur réservation. .

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

English :

Mushroom discovery walk at the Mont-Lozère resort.

? Duration: approx. 2h30 (All ages!)

? Don’t forget: good shoes, warm clothing, water bottle, hat, sun cream

? Price Full price: 15? Children aged 7 to 12: 8? Under 7 Free

? Limited seating, by reservation.

