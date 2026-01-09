ANIMATION NATURE BRAME DU CERF Mont Lozère et Goulet

ANIMATION NATURE BRAME DU CERF

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-13 2026-09-18 2026-09-20 2026-09-25 2026-09-27 2026-10-02 2026-10-04

Les vendredis et dimanches du 11 septembre au 4 octobre, Grégory Chamming’s vous propose une sortie nature sur le Mont Lozère ! Pour découvrir l’écologie, mœurs, observation et écoute…du cerf et de son brame.

∙ Durée environ 2h30

∙ Prévoir bonnes chaussures, vêtements chauds. N’oubliez pas vos jumelles ! (prêt possible)

Tarifs Plein 15€ Réduit (de 8 à 12 ans) 8 € Activité ouverte à partir de 8 ans

∙ L’annulation est décidée et communiquée par le guide la veille avant 16h en cas de mauvaises conditions météorologiques ou du nombre minimum d’inscrit non atteint.

Sur réservation, places limitées. .

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90

English :

Grégory Chamming?s proposes a nature outing on Mont Lozère, to discover the ecology, customs, observation and listening…of the stag and its bellow.

? Duration: approx. 2h30 I Bring: good shoes, warm clothing. Don’t forget your binoculars! (available on loan)

Price Full price: 15? Reduced (8 to 12 years old): 8? Open to children aged 8 and over

Reservations required, places limited.

