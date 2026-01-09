ANIMATION NATURE BRAME DU CERF Mont Lozère et Goulet
Grégory Chamming’s vous propose une sortie nature sur le Mont Lozère, pour découvrir l’écologie, mœurs, observation et écoute…du cerf et de son brame.
Les vendredis et dimanches du 11 septembre au 4 octobre, Grégory Chamming’s vous propose une sortie nature sur le Mont Lozère ! Pour découvrir l’écologie, mœurs, observation et écoute…du cerf et de son brame.
∙ Durée environ 2h30
∙ Prévoir bonnes chaussures, vêtements chauds. N’oubliez pas vos jumelles ! (prêt possible)
Tarifs Plein 15€ Réduit (de 8 à 12 ans) 8 € Activité ouverte à partir de 8 ans
∙ L’annulation est décidée et communiquée par le guide la veille avant 16h en cas de mauvaises conditions météorologiques ou du nombre minimum d’inscrit non atteint.
Sur réservation, places limitées. .
Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 99 65 90
English :
Grégory Chamming?s proposes a nature outing on Mont Lozère, to discover the ecology, customs, observation and listening…of the stag and its bellow.
? Duration: approx. 2h30 I Bring: good shoes, warm clothing. Don’t forget your binoculars! (available on loan)
Price Full price: 15? Reduced (8 to 12 years old): 8? Open to children aged 8 and over
Reservations required, places limited.
