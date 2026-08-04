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AGENDA · Saint-Christophe-sur-Roc

Loto Saint-Christophe-sur-Roc

mardi 4 août 2026 · Saint-Christophe-sur-Roc

Loto Saint-Christophe-sur-Roc

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:15:00
Adresse
Montplaisir
Ville
79220 Saint-Christophe-sur-Roc
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Christophe-sur-Roc

Loto

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:15:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Loto organisé par l’Association Véro.   .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73 

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English : Loto

L’événement Loto Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-30 par CC Val de Gâtine

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