AGENDA · Saint-Christophe-sur-Roc
Loto Saint-Christophe-sur-Roc
mardi 4 août 2026 · Saint-Christophe-sur-Roc
Informations pratiques
Saint-Christophe-sur-Roc
Loto
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:15:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Loto organisé par l’Association Véro. .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
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English : Loto
L’événement Loto Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-30 par CC Val de Gâtine