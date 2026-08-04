Informations pratiques

Saint-Christophe-sur-Roc

Loto

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:15:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Loto organisé par l’Association Véro. .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

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English : Loto

L’événement Loto Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-07-30 par CC Val de Gâtine