Loto Saint Patrick route de Montbeugny Yzeure

Loto Saint Patrick

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

À l’occasion de la Saint-Patrick,participez à un loto festif aux couleurs du vert!De nombreux lots à gagner PS5,télévision,Apple Watch,aspirateur robot,bons d’achat et bien d’autres surprises.Buvette et restauration sur place dans une ambiance conviviale

.

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@aepby.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of St. Patrick?s Day, take part in a festive lotto in the colors of green! Numerous prizes to be won: PS5, television, Apple Watch, robot vacuum cleaner, vouchers and many other surprises. Refreshments and food on site in a friendly atmosphere

L’événement Loto Saint Patrick Yzeure a été mis à jour le 2026-02-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région