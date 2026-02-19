Loto Saint Patrick route de Montbeugny Yzeure
Loto Saint Patrick route de Montbeugny Yzeure samedi 14 mars 2026.
Loto Saint Patrick
route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
À l’occasion de la Saint-Patrick,participez à un loto festif aux couleurs du vert!De nombreux lots à gagner PS5,télévision,Apple Watch,aspirateur robot,bons d’achat et bien d’autres surprises.Buvette et restauration sur place dans une ambiance conviviale
route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@aepby.org
English :
On the occasion of St. Patrick?s Day, take part in a festive lotto in the colors of green! Numerous prizes to be won: PS5, television, Apple Watch, robot vacuum cleaner, vouchers and many other surprises. Refreshments and food on site in a friendly atmosphere
L’événement Loto Saint Patrick Yzeure a été mis à jour le 2026-02-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région