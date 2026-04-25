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Loto solidaire Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains

Loto solidaire Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle St Exupéry

Adresse : 3 Rue du Colonel Thiénault

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Loto solidaire

Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Nombreux lots.
Petite restauration sur place.
Loto solidaire pour financer un voyage scolaire, en faveur de l’Alefpa.   .

Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Loto solidaire

L’événement Loto solidaire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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