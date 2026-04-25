Loto solidaire Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Loto solidaire

Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Nombreux lots.

Petite restauration sur place.

Loto solidaire pour financer un voyage scolaire, en faveur de l’Alefpa. .

Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Loto solidaire

L’événement Loto solidaire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)