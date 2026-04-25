Loto solidaire Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains
Loto solidaire Salle St Exupéry Luxeuil-les-Bains vendredi 29 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Loto solidaire
Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Nombreux lots.
Petite restauration sur place.
Loto solidaire pour financer un voyage scolaire, en faveur de l’Alefpa. .
Salle St Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Loto solidaire
L’événement Loto solidaire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-07 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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