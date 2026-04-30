Loto solidaire rue du 4 septembre Poligny

Informations pratiques

Poligny

Loto solidaire

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Spécial octobre rose

Venez tentez votre chance pour une belle cause !

Animé par Elisabeth

18 parties, 4 quines par partie, partie bigno

Plus de 3 000€ de cadeaux à gagner !

Bons d’achats de 20€ à 500€

Morceaux de Comté à gagner !

100% des bénéficies sont intégralement reversés à OncoDoubs et à la ligue contre le cancer

Buvette et petite restauration assurée par l’Amicale des vétérans du footbal de Poligny

Tarifs des cartons

1 carton 7€

plaque de 3 15€

plaque de 6: 25€

plaque de 12 40€

plaque de 18 45€

Réservation conseillée

Organisé par le CCAS de Poligny .

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 18 65 franceservices.poligny@cc-aps.fr

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English : Loto solidaire

L’événement Loto solidaire Poligny a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA