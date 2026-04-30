Loto solidaire rue du 4 septembre Poligny
vendredi 2 octobre 2026 · rue du 4 septembre · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Loto solidaire
rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Spécial octobre rose
Venez tentez votre chance pour une belle cause !
Animé par Elisabeth
18 parties, 4 quines par partie, partie bigno
Plus de 3 000€ de cadeaux à gagner !
Bons d’achats de 20€ à 500€
Morceaux de Comté à gagner !
100% des bénéficies sont intégralement reversés à OncoDoubs et à la ligue contre le cancer
Buvette et petite restauration assurée par l’Amicale des vétérans du footbal de Poligny
Tarifs des cartons
1 carton 7€
plaque de 3 15€
plaque de 6: 25€
plaque de 12 40€
plaque de 18 45€
Réservation conseillée
Organisé par le CCAS de Poligny .
rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 18 65 franceservices.poligny@cc-aps.fr
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English : Loto solidaire
L’événement Loto solidaire Poligny a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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