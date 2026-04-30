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AGENDA · Poligny

Loto solidaire rue du 4 septembre Poligny

vendredi 2 octobre 2026 · rue du 4 septembre · Poligny

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue du 4 septembre
Adresse
Salle des fêtes
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poligny

Loto solidaire

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny Jura

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

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Buvette et petite restauration assurée par l’Amicale des vétérans du footbal de Poligny

Tarifs des cartons
1 carton 7€
plaque de 3 15€
plaque de 6: 25€
plaque de 12 40€
plaque de 18 45€

Réservation conseillée

Organisé par le CCAS de Poligny   .

rue du 4 septembre Salle des fêtes Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 18 65  franceservices.poligny@cc-aps.fr

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English : Loto solidaire

L’événement Loto solidaire Poligny a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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