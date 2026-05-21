Bosmoreau-les-Mines

Loto spécial estival

Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organise ce loto spécial estival.

Lots sur le thème du jardin cartes cadeau jusqu’à 300 euros.

Bar et petite restauration .

Réservation conseillée

Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h. .

Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61

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English : Loto spécial estival

L’événement Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme