Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines

Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines

Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 23400 Bosmoreau-les-Mines

Département : Creuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bosmoreau-les-Mines

Loto spécial estival

Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Le Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organise ce loto spécial estival.

Lots sur le thème du jardin cartes cadeau jusqu’à 300 euros.
Bar et petite restauration .
Réservation conseillée

Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h.   .

Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto spécial estival

L’événement Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Bosmoreau-les-Mines (Creuse)