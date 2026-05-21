Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines
Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines vendredi 5 juin 2026.
Bosmoreau-les-Mines
Loto spécial estival
Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le Club de l’Amitié de Bosmoreau Les Mines organise ce loto spécial estival.
Lots sur le thème du jardin cartes cadeau jusqu’à 300 euros.
Bar et petite restauration .
Réservation conseillée
Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à 20h. .
Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61
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English : Loto spécial estival
L’événement Loto spécial estival Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme