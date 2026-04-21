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Brocante-collections Place du village et Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines

Brocante-collections Place du village et Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines samedi 8 août 2026.

Lieu : Place du village et Salle polyvalente

Adresse : Place devant la mairie et dans la salle

Ville : 23400 Bosmoreau-les-Mines

Département : Creuse

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bosmoreau-les-Mines

Brocante-collections

Place du village et Salle polyvalente Place devant la mairie et dans la salle Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Brocante Collections
Buvette   .

Place du village et Salle polyvalente Place devant la mairie et dans la salle Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 81 97  liliane.springer@wanadoo.fr

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English : Brocante-collections

L’événement Brocante-collections Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme

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