Brocante-collections Place du village et Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines
Brocante-collections Place du village et Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines samedi 8 août 2026.
Bosmoreau-les-Mines
Brocante-collections
Place du village et Salle polyvalente Place devant la mairie et dans la salle Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Brocante Collections
Buvette .
Place du village et Salle polyvalente Place devant la mairie et dans la salle Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 24 81 97 liliane.springer@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante-collections
L’événement Brocante-collections Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme