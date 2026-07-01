Balade sur les chemins de la mine, Musée de la mine, Bosmoreau-les-Mines

Informations pratiques

Balade sur les chemins de la mine 19 et 20 septembre Musée de la mine Creuse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur les traces du passé minier ⛏️

À l’occasion d’une balade commentée, partez à la découverte des vestiges d’une ancienne exploitation minière, explorez les anciens habitats des mineurs et plongez dans l’histoire d’un village qui comptait autrefois près de mille habitants.

Une immersion émouvante dans un passé ouvrier aujourd’hui disparu.

Musée de la mine 30 rue de la mairie, 23400 Bosmoreau-les-Mines Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 08 89 67 11 http://muséedelamine.fr Au cœur de la campagne creusoise, une mine de charbon va fonctionner de 1784 à 1958. C’est cette histoire particulière qui vous est racontée.

Exploitée de manière artisanale à ses débuts, ce site connaîtra son apogée quelques années avant sa fermeture en 1958.

Le rachat en 2003 des sites historiques de la mine par la commune de Bosmoreau, a permis la création d’un musée à ciel ouvert qui complète et enrichit le musée de la mine. Parking sur la place devant la mairie attenante au musée.

Sur les traces du passé minier ⛏️

© Liliane Springer