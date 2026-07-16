Visite guidée au Musée de la Mine, Musée de la mine, Bosmoreau-les-Mines

Informations pratiques

Visite guidée au Musée de la Mine 19 et 20 septembre Musée de la mine Creuse

Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Une histoire industrielle au cœur de la Creuse.

Pendant près de deux siècles, le charbon a été extrait du sous-sol de Bosmoreau, dans des conditions souvent difficiles. Cette histoire singulière est retracée à travers plusieurs salles présentant du matériel, des documents et des photographies.

La visite évoque également la vie quotidienne du mineur et de sa famille, avec une cuisine reconstituée et une salle de classe.

Musée de la mine 30 rue de la mairie, 23400 Bosmoreau-les-Mines Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 08 89 67 11 http://muséedelamine.fr Au cœur de la campagne creusoise, une mine de charbon va fonctionner de 1784 à 1958. C’est cette histoire particulière qui vous est racontée.

Exploitée de manière artisanale à ses débuts, ce site connaîtra son apogée quelques années avant sa fermeture en 1958.

Le rachat en 2003 des sites historiques de la mine par la commune de Bosmoreau, a permis la création d’un musée à ciel ouvert qui complète et enrichit le musée de la mine. Parking sur la place devant la mairie attenante au musée.

Une histoire industrielle au coeur de la Creuse

©Liliane Springer, présidente de l’association