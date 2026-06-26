Soirée plancha Cours de la Mairie Bosmoreau-les-Mines

samedi 18 juillet 2026 · Cours de la Mairie · Bosmoreau-les-Mines

Informations pratiques

Bosmoreau-les-Mines

Soirée plancha

Cours de la Mairie 28 rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Club de l’Amitié de Bosmoreau-Les-Mines organise une Soirée plancha .

Animée par Vibra-Sons Animation.

Au menu Kir, boissons, salades, grillades, fromages, dessert

Tarif par personne 25€

Réservation obligatoire avant le 11 juillet 06 18 37 43 61 .

Cours de la Mairie 28 rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61

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English : Soirée plancha

L’événement Soirée plancha Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Creuse Sud Ouest