Soirée plancha Cours de la Mairie Bosmoreau-les-Mines
samedi 18 juillet 2026 · Cours de la Mairie · Bosmoreau-les-Mines
Informations pratiques
Bosmoreau-les-Mines
Soirée plancha
Cours de la Mairie 28 rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Club de l’Amitié de Bosmoreau-Les-Mines organise une Soirée plancha .
Animée par Vibra-Sons Animation.
Au menu Kir, boissons, salades, grillades, fromages, dessert
Tarif par personne 25€
Réservation obligatoire avant le 11 juillet 06 18 37 43 61 .
Cours de la Mairie 28 rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 37 43 61
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English : Soirée plancha
L’événement Soirée plancha Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Creuse Sud Ouest