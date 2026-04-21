Dictée à l’encre Salle de classe du Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines
Dictée à l’encre Salle de classe du Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines lundi 3 août 2026.
Bosmoreau-les-Mines
Dictée à l’encre
Salle de classe du Musée de la Mine 28 Rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Dictée à l’encre et au porte-plume dans une ancienne salle de classe au Musée de la Mine
Matériel fourni. .
Salle de classe du Musée de la Mine 28 Rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 67 11 liliane.springer@wanadoo.fr
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English : Dictée à l’encre
L’événement Dictée à l’encre Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest