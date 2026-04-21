Dictée à l’encre Salle de classe du Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines

Bosmoreau-les-Mines

Dictée à l’encre

Salle de classe du Musée de la Mine 28 Rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:00:00

fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Dictée à l’encre et au porte-plume dans une ancienne salle de classe au Musée de la Mine

Matériel fourni. .

Salle de classe du Musée de la Mine 28 Rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 67 11 liliane.springer@wanadoo.fr

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English : Dictée à l’encre

L’événement Dictée à l’encre Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest