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Dictée à l’encre Salle de classe du Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines

Dictée à l’encre Salle de classe du Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines lundi 3 août 2026.

Lieu : Salle de classe du Musée de la Mine

Adresse : 28 Rue de la Mairie

Ville : 23400 Bosmoreau-les-Mines

Département : Creuse

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Bosmoreau-les-Mines

Dictée à l’encre

Salle de classe du Musée de la Mine 28 Rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Dictée à l’encre et au porte-plume dans une ancienne salle de classe au Musée de la Mine
Matériel fourni.   .

Salle de classe du Musée de la Mine 28 Rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 67 11  liliane.springer@wanadoo.fr

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English : Dictée à l’encre

L’événement Dictée à l’encre Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest

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