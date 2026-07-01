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AGENDA · Bosmoreau-les-Mines

Soirée Salsa, Bachata, Kizomba Vélo-rail Bosmoreau-les-Mines

vendredi 17 juillet 2026 · Vélo-rail · Bosmoreau-les-Mines

Soirée Salsa, Bachata, Kizomba Vélo-rail Bosmoreau-les-Mines

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Vélo-rail
Adresse
2 Impasse Amélie Grelot
Ville
23400 Bosmoreau-les-Mines
Département
Creuse
Tarif

Bosmoreau-les-Mines

Soirée Salsa, Bachata, Kizomba

Vélo-rail 2 Impasse Amélie Grelot Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Venez partager un moment convivial autour de votre passion pour la danse.

Cours d’initiation à 19h participation au chapeau
Repas assuré par le snack du Vélo-Rail
Sur réservation 06 52 72 87 04
Danse libre   .

Vélo-rail 2 Impasse Amélie Grelot Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 72 87 04 

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English : Soirée Salsa, Bachata, Kizomba

L’événement Soirée Salsa, Bachata, Kizomba Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest

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