Soirée Salsa, Bachata, Kizomba Vélo-rail Bosmoreau-les-Mines
vendredi 17 juillet 2026 · Vélo-rail · Bosmoreau-les-Mines
Informations pratiques
Bosmoreau-les-Mines
Soirée Salsa, Bachata, Kizomba
Vélo-rail 2 Impasse Amélie Grelot Bosmoreau-les-Mines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez partager un moment convivial autour de votre passion pour la danse.
Cours d’initiation à 19h participation au chapeau
Repas assuré par le snack du Vélo-Rail
Sur réservation 06 52 72 87 04
Danse libre .
Vélo-rail 2 Impasse Amélie Grelot Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 72 87 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Salsa, Bachata, Kizomba
L’événement Soirée Salsa, Bachata, Kizomba Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Bosmoreau-les-Mines (Creuse)
- Soirée plancha Cours de la Mairie Bosmoreau-les-Mines 18 juillet 2026
- Dictée à l’encre Salle de classe du Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines 3 août 2026
- Brocante-collections Place du village et Salle polyvalente Bosmoreau-les-Mines 8 août 2026
- Balade sur les chemins de la mine, Musée de la mine, Bosmoreau-les-Mines 19 septembre 2026