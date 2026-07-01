Soirée Salsa, Bachata, Kizomba Vélo-rail Bosmoreau-les-Mines

Informations pratiques

Bosmoreau-les-Mines

Soirée Salsa, Bachata, Kizomba

Vélo-rail 2 Impasse Amélie Grelot Bosmoreau-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez partager un moment convivial autour de votre passion pour la danse.

Cours d’initiation à 19h participation au chapeau

Repas assuré par le snack du Vélo-Rail

Sur réservation 06 52 72 87 04

Danse libre .

Vélo-rail 2 Impasse Amélie Grelot Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 72 87 04

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English : Soirée Salsa, Bachata, Kizomba

L’événement Soirée Salsa, Bachata, Kizomba Bosmoreau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest