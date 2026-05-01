Loto spécial Fête des mères Saint-Pardoux-Isaac
Loto spécial Fête des mères Saint-Pardoux-Isaac mercredi 27 mai 2026.
Saint-Pardoux-Isaac
Loto spécial Fête des mères
Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac Lot-et-Garonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 21:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Amateurs de lotos, venez participer à la quine organisée par le club des supporters de l’ASM XV. Plus de 36 lots à gagner lors des parties et autant à la bourriche.
Amateurs de lotos, venez participer à la quine organisée par le club des supporters de l’ASM XV. Plus de 36 lots à gagner lors des parties et autant à la bourriche. .
Salle des fêtes Saint-Pardoux-Isaac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 51 30 19
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English : Loto spécial Fête des mères
Lovers of bingo, come and take part in the quine organized by the ASM XV supporters’ club. More than 36 prizes to be won during the games and as many at the bourriche .
L’événement Loto spécial Fête des mères Saint-Pardoux-Isaac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays de Lauzun
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