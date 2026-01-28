Loto

1 Route de Saint-Maixent Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

18h00 ouverture des portes ,20h00 début des jeux .

Inscriptions obligatoire. .

1 Route de Saint-Maixent Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 85 51 12 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-01-28 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude