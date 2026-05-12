Lou-Garou Port-Saint-Père
Lou-Garou Port-Saint-Père samedi 6 juin 2026.
Port-Saint-Père
Lou-Garou
Briord Port-Saint-Père Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez vivre une expérience exceptionnelle et unique dans un cadre que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Une partie à la hauteur de ce lieu complètement atypique vous attend. Rendez-vous à Port-Saint-Père.
Pratique
places limitées
pas plus de 20 d’entre vous se feront dévorer sur la Terre de Briord !
réservation obligatoire par mail ou par téléphone
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Briord Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 16 81 lecarrouseldujeu@outlook.fr
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English :
Come and enjoy an exceptional and unique experience in a setting you won?t soon forget. A game worthy of this completely atypical location awaits you. See you in Port-Saint-Père.
L’événement Lou-Garou Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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