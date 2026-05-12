Port-Saint-Père

Lou-Garou

Briord Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez vivre une expérience exceptionnelle et unique dans un cadre que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Une partie à la hauteur de ce lieu complètement atypique vous attend. Rendez-vous à Port-Saint-Père.

Pratique

places limitées

pas plus de 20 d’entre vous se feront dévorer sur la Terre de Briord !

réservation obligatoire par mail ou par téléphone

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Briord Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 16 81 lecarrouseldujeu@outlook.fr

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English :

Come and enjoy an exceptional and unique experience in a setting you won?t soon forget. A game worthy of this completely atypical location awaits you. See you in Port-Saint-Père.

L’événement Lou-Garou Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic