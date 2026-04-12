Lou Trotignon : Mérou, Cité des Congrès, Nantes

Lou Trotignon : Mérou Vendredi 6 novembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

32 € / 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:30:00+01:00

Humour

Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?

A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.

Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.

Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose tous et toutes : sommes-nous obligés d’être ce qu’on nous a dit d’être ?

Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour?

Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire?

Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/lou-trotignon-merou-2.html »}]

Humour