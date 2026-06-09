LOUIS BERTIGNAC ZENITH DE PAU Pau
LOUIS BERTIGNAC ZENITH DE PAU Pau mercredi 24 novembre 2027.
Pau
LOUIS BERTIGNAC
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 59.2 – 59.2 – 59.2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-24 20:00:00
fin : 2027-11-24 22:00:00
Date(s) :
2027-11-24
Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique
Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres
intemporels.
Après le succès phénoménal de Téléphone, il s’est lancé dans une carrière solo riche en
émotions, mêlant énergie rock et ballades poignantes. Toujours aussi passionné, il
enflamme les scènes avec ses classiques et ses créations personnelles, prouvant qu’il
reste une figure incontournable de la musique.
Venez vibrer avec cette icône du rock, dont chaque concert est une expérience unique ! .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : LOUIS BERTIGNAC
L’événement LOUIS BERTIGNAC Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau
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