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LOUIS BERTIGNAC ZENITH DE PAU Pau

LOUIS BERTIGNAC ZENITH DE PAU Pau

LOUIS BERTIGNAC ZENITH DE PAU Pau mercredi 24 novembre 2027.

Lieu : ZENITH DE PAU

Adresse : Rue Suzanne Bacarisse

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 24 novembre 2027

Fin : mercredi 24 novembre 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 59.2 59.2 59.2 Tarif de base plein tarif

Pau

LOUIS BERTIGNAC

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 59.2 – 59.2 – 59.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-24 20:00:00
fin : 2027-11-24 22:00:00

Date(s) :
2027-11-24

Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique
Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres
intemporels.
Après le succès phénoménal de Téléphone, il s’est lancé dans une carrière solo riche en
émotions, mêlant énergie rock et ballades poignantes. Toujours aussi passionné, il
enflamme les scènes avec ses classiques et ses créations personnelles, prouvant qu’il
reste une figure incontournable de la musique.
Venez vibrer avec cette icône du rock, dont chaque concert est une expérience unique !   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : LOUIS BERTIGNAC

L’événement LOUIS BERTIGNAC Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau

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