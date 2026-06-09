LOUIS BERTIGNAC ZENITH DE PAU Pau

Pau

LOUIS BERTIGNAC

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 59.2 – 59.2 – 59.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-24 20:00:00

fin : 2027-11-24 22:00:00

Date(s) :

2027-11-24

Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique

Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres

intemporels.

Après le succès phénoménal de Téléphone, il s’est lancé dans une carrière solo riche en

émotions, mêlant énergie rock et ballades poignantes. Toujours aussi passionné, il

enflamme les scènes avec ses classiques et ses créations personnelles, prouvant qu’il

reste une figure incontournable de la musique.

Venez vibrer avec cette icône du rock, dont chaque concert est une expérience unique ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : LOUIS BERTIGNAC

L’événement LOUIS BERTIGNAC Pau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pau