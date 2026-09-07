Louis Cattelat – Arecibo, Le Nouveau Chapitre, Seclin
samedi 26 septembre 2026 · Le Nouveau Chapitre · Seclin
Informations pratiques
Louis Cattelat – Arecibo Samedi 26 septembre, 20h00 Le Nouveau Chapitre Nord
25 / 17 / 10 (détail sur la billetterie)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:00:00+02:00
Envoyer un message aux extraterrestres, c’est possible : il suffit de mobiliser un programme scientifique entier, des antennes géantes et un soupçon d’audace collective. Mais dire à sa coiffeuse qu’on n’aime pas sa coupe, ça reste un défi bien plus complexe…
Avec Arecibo, Louis Cattelat transforme la scène en terrain d’écoute et d’autorisation, entre poésie cosmique et interrogations terriennes. Inspiré par le célèbre message envoyé dans l’espace en 1974, il nous invite à rêver ensemble, à tendre l’oreille aux ondes mystérieuses et à explorer, avec humour – parfois noir – et sensibilité, ce qui nous relie sur Terre… et peut-être bien au-delà.
Durée 1h
Le Nouveau Chapitre 7, rue Jean Jaurès – 59113 SECLIN Seclin 59113 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-seclin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320629443 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ville-seclin.notre-billetterie.fr/billets?kld=1 »}]
Le week-end inaugural de la salle de spectacle « Le Nouveau Chapitre » de SECLIN s’ouvre avec humour et une bonne dose d’imagination. humour Théatre
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