Visites théâtralisées de la nouvelle salle de spectacle « Le Nouveau Chapitre » à SECLIN, Le Nouveau Chapitre, Seclin
samedi 26 septembre 2026 · Le Nouveau Chapitre · Seclin
Informations pratiques
Visites théâtralisées de la nouvelle salle de spectacle « Le Nouveau Chapitre » à SECLIN 26 et 27 septembre Le Nouveau Chapitre Nord
Entrée libre, inscription obligatoire via la billetterie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T13:30:00+02:00 – 2026-09-26T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00
La compagnie La Vache bleue vous propose une visite un peu curieuse, un peu détournée et un peu absurde où vous allez découvrir Le Nouveau Chapitre avec humour et élégance.
Cette déambulation s’enracine dans le vrai et le visible, prend appui sur l’histoire et les traces du passé pour emmener les spectateurs dans une fable pas si éloignée de la réalité.
Mais bien sûr, nous sommes au théâtre et toutes les folies sont permises ! Cette promenade sera menée par des guides extravagants et ponctuée par des interventions des élèves du Centre Municipal d’Expression Musicale.
Durée 50′
Le Nouveau Chapitre 7, rue Jean Jaurès – 59113 SECLIN Seclin 59113 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ville-seclin.notre-billetterie.fr/billets?kld=1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320629443 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-seclin.fr »}]
À l’occasion du week-end inaugural de la salle de spectacle Le Nouveau Chapitre, laissez-vous embarquer dans une visite pas tout à fait comme les autres… Visites Théâtre
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