LOUIS CATTELAT BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LOUIS CATTELAT BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 37

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:29:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Au Palais des Congrès, l’humoriste à suivre !

.

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Palais des Congr%E8s, the comedian %E0 is a must-see!

L’événement LOUIS CATTELAT BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME