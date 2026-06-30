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LOUIS CATTELAT BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

vendredi 22 janvier 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan

LOUIS CATTELAT BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
35 35 37 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LOUIS CATTELAT BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 37

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:29:00
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-22

Au Palais des Congrès, l’humoriste à suivre !
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Palais des Congr%E8s, the comedian %E0 is a must-see!

L’événement LOUIS CATTELAT BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME

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