AGENDA · Perpignan
LOUIS CATTELAT BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan
vendredi 22 janvier 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LOUIS CATTELAT BOITACLOUS
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 37
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:29:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Au Palais des Congrès, l’humoriste à suivre !
.
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Palais des Congr%E8s, the comedian %E0 is a must-see!
L’événement LOUIS CATTELAT BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- GUIDED HISTORICAL WALKING TOUR OF PERPIGNAN TOURIST OFFICE Perpignan 7 juillet 2026
- LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan 7 juillet 2026
- LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan 7 juillet 2026
- BROOKLYN SUITES Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan 7 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE PERPIGNAN, JE TE DÉCOUVRE Place François Arago Perpignan 8 juillet 2026