Louis gaston Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Louis gaston Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 13 novembre 2026.
Bayonne
Louis gaston
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 21:45:00
Date(s) :
2026-11-13
De sa voix grasse, rauque et chaude, Louis Gaston met son vécu et ses rêves en images, et nous livre d’authentiques histoires sortant d’un coffre plein de souvenirs, de cauchemars, de fantasmes et d’espoirs. Les textes, écrits dans un anglais tranchant, peuvent être amers, souvent ironiques, parfois sombres, toujours sincères. Louis Gaston grave aujourd’hui son appartenance décomplexée à la famille des songwriters contemporains. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Louis gaston
L’événement Louis gaston Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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