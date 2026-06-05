Louis gaston Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Louis gaston

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 21:45:00

Date(s) :

2026-11-13

De sa voix grasse, rauque et chaude, Louis Gaston met son vécu et ses rêves en images, et nous livre d’authentiques histoires sortant d’un coffre plein de souvenirs, de cauchemars, de fantasmes et d’espoirs. Les textes, écrits dans un anglais tranchant, peuvent être amers, souvent ironiques, parfois sombres, toujours sincères. Louis Gaston grave aujourd’hui son appartenance décomplexée à la famille des songwriters contemporains. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Louis gaston

L’événement Louis gaston Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne