Informations pratiques

Colmar

Louise Morstan et la Marmotte Rouge

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 22:30:00

Date(s) :

2027-01-29 2027-01-30

La compagnie du Quiproquo Tour vous propose une comédie déjantée aussi drôle que surprenante !

Embarquez aux côtés de Louise Morstan dans une enquête aussi surprenante que captivante avec Louise Morstan et la marmotte rouge !

Retrouvez la compagnie du Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante à partager entre amis ou en famille !

“Quand on a grandi dans le sillon de Mary Morstan, marché dans les pas de l’illustre Dr Watson et que votre parrain n’est autre que le légendaire Sherlock Holmes, ça vous forge un sacré caractère.

On dit souvent que les chiens ne font pas des chats, et cette maxime s’applique admirablement à Louise Morstan.

Paris, le 14 avril 1924. Louise Morstan a récemment rejoint le cercle très exclusif des femmes détectives en succédant à sa mère: À peine installée, une mission obscure et top secrète lui est confiée. Il s’agit de sauver la France ! Rien que ça.” Plongez avec nous dans le Paris des années 20, à l’aube des Jeux Olympiques et rencontrez une multitude de personnages qui se succéderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes!

Après le succès de ses dernières pièces, la compagnie du Quiproquo Tour, originaire d’Alsace, vous propose sa toute nouvelle création, de l’écriture à la fabrication du décor en passant par la confection des costumes, la troupe ne laisse rien au hasard pour vous transporter dans son univers!

Embarquez aux côtés de Louise Morstan dans une enquête aussi surprenante que captivante avec Louise Morstan et la marmotte rouge ! Entre rebondissements inattendus, personnages hauts en couleur et situations aussi drôles qu’intrigantes, cette création du Quiproquo Tour vous promet un moment de théâtre vivant, rythmé et accessible à tous. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 77 60 28 theatreduquiproquo@gmail.com

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English :

The Quiproquo Tour theater company presents a zany comedy that’s as funny as it is surprising!

Join Louise Morstan on a mystery that’s as surprising as it is captivating in “Louise Morstan and the Red Marmot”!

L’événement Louise Morstan et la Marmotte Rouge Colmar a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Colmar