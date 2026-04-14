Louison et Monsieur Molière, Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon
Louison et Monsieur Molière, Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon samedi 4 juillet 2026.
Louison et Monsieur Molière 4 – 25 juillet Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre Vaucluse
Sur inscription (par téléphone, en ligne etc.). Tarifs allant de 12€ à 24€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:55:00+02:00 – 2026-07-04T13:15:00+02:00
Fin : 2026-07-25T11:55:00+02:00 – 2026-07-25T13:15:00+02:00
Une histoire vraie. Louison Beauval, 10 ans, est une fille de comédiens lyonnais. Entre une mère autoritaire et un père effacé, elle ne trouve pas sa place. Un jour, ses parents sont engagés par le Roi Soleil pour rejoindre la troupe du Palais Royal à Paris. Celle de Molière.
C’est une rencontre bouleversante entre elle et l’icône. Molière lui écrira le rôle de Louison dans sa dernière pièce avant de mourir : Le Malade Imaginaire. Pour la jeune enfant, c’est décidé, comme une évidence : elle sera comédienne. À travers leur passion commune pour le théâtre, ils vont se donner à chacun ce qu’il leur manquait jusqu’alors : la transmission pour l’un, l’émancipation pour l’autre. Un amour filial est né.
Cependant, le rêve de Louison va se voir confronté à la dureté du monde des adultes. La mort fulgurante de son mentor, les dictats de la société, les portes qui se ferment et les injustices vont forger sa détermination à rejoindre la Comédie-Française 10 ans plus tard, à nouveau aux côtés de ses parents, désormais soutenants, et de son véritable amour.
Conquérante, elle tiendra parole à l’enfant qu’elle était, en refusant sa condition et revendiquant ses désirs.
Adaptation et mise en scène Axelle Masliah
Avec Marjorie Dubus, Emmanuel Lemire, Louise Rebillaud, Valérie De Monza, Damien Jouillerot, Axelle Masliah
Créateur lumière Philippe Lagrue
Scénographie Antoine Milian
Costumière-plasticienne Maxence Rapetti-Mauss
Son Lucien Guêné
Régie Juliette Ringard
Productions Compagnie Boubeleh, JUMO Production, Atelier Théâtre Actuel, Le César, Human First Production, Red Velvet, Sesam’Prod
Remerciements à la Ville d’Issy-les-Moulineaux
Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre 3 rue Félix-Gras – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-petit-louvre.fr/avignon/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 32 76 02 79 »}]
D’après le roman éponyme de Marie-Christine Helgerson, paru aux Éditions Flammarion, 2001
Illustration : Marcelino Truong
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