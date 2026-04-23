Loup-Garou Ervy-le-Châtel
Loup-Garou Ervy-le-Châtel samedi 2 mai 2026.
Ervy-le-Châtel
Loup-Garou
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Samedi 2 mai ERVY-LE-CHATEL Loup-Garou. De 14h30 à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
Vous aimez faire des parties de Loup-Garou ? Venez à la médiathèque, et faite en sorte de faire gagner le village… ou pas !
A partir de 8 ans.
Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
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English :
L’événement Loup-Garou Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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