Loup miracle Saint Martin de Bréhal Bréhal

Bréhal

Loup miracle

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Rock. Groupe granvillais de rock-électro organique, teinté de blues. Vendredi 21 août de 21 h 30 à 23 h, cale principale, Saint-Martin-de-Bréhal, Bréhal. .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

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English : Loup miracle

L’événement Loup miracle Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer