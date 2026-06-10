Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loup miracle Saint Martin de Bréhal Bréhal

Loup miracle Saint Martin de Bréhal Bréhal

Loup miracle Saint Martin de Bréhal Bréhal vendredi 21 août 2026.

Lieu : Saint Martin de Bréhal

Adresse : Rue de la Cale Principale

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Bréhal

Loup miracle

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Rock. Groupe granvillais de rock-électro organique, teinté de blues. Vendredi 21 août de 21 h 30 à 23 h, cale principale, Saint-Martin-de-Bréhal, Bréhal.   .

Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loup miracle

L’événement Loup miracle Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Bréhal (Manche)