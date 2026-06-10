Loup miracle Saint Martin de Bréhal Bréhal
Loup miracle Saint Martin de Bréhal Bréhal vendredi 21 août 2026.
Bréhal
Loup miracle
Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Rock. Groupe granvillais de rock-électro organique, teinté de blues. Vendredi 21 août de 21 h 30 à 23 h, cale principale, Saint-Martin-de-Bréhal, Bréhal. .
Saint Martin de Bréhal Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
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English : Loup miracle
L’événement Loup miracle Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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