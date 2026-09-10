LOVE CABARET 2026 La Salle des Concerts Le Mans

vendredi 30 octobre 2026 · La Salle des Concerts · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

LOVE CABARET 2026

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

LOVE CABARET 2026

Théâtre et Compagnie présente Love Cabaret 2026 , Spectacle Théâtre musical.

Spectacle caritatif au profit de la Ligue contre le cancer de la Sarthe.

Cette année, le Love Cabaret revient dans une toute nouvelle version

100 % féminine

Encore plus d’humour, de glamour, de burlesque…

Et toujours autant de LOVE !

Pendant près de deux heures, une trentaine de femmes vous embarqueront dans un spectacle complètement déjanté, tendre, pétillant et rempli de surprises… autour du sujet qui les passionne tant… Les hommes ! .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

LOVE CABARET 2026

L’événement LOVE CABARET 2026 Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par CDT72