Le Mans et le cinéma Maison du Pilier-Rouge Le Mans
samedi 22 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le Mans et le cinéma
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22 12:15:00
Date(s) :
2026-08-22
Laissez-vous guider dans la cité Plantagenêt, décor naturel apprécié des réalisateurs, à travers une balade inédite sur les lieux de tournages de cinéma d’hier et d’aujourd’hui.
Jauge 25 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Let us guide you through the city of Plantagenet—a natural setting beloved by filmmakers—on a unique tour of film locations from both the past and the present.
L’événement Le Mans et le cinéma Le Mans a été mis à jour le 2026-08-05 par CDT72
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