« Love Dating Baie » Traversée de la baie spéciale célibataires Route du Bec d’Andaine Genêts
samedi 18 juillet 2026 · Route du Bec d'Andaine · Genêts
Informations pratiques
Genêts
« Love Dating Baie » Traversée de la baie spéciale célibataires
Route du Bec d’Andaine Parking du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Traversée de la baie spécialement réservée aux célibataires, proposée par le guide de la baie Dominique Bunel. Traversée commentée, aller-retour (environ 13 kms), au départ du Bec d’Andaine (rdv à 13h30 sur le parking). Un verre convivial et normand vous sera offert au Bec d’Andaine à l’arrivée. Réservation conseillée ! .
Route du Bec d’Andaine Parking du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 15 26 38 48 dominiquebguide@gmail.com
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English : « Love Dating Baie » Traversée de la baie spéciale célibataires
L’événement « Love Dating Baie » Traversée de la baie spéciale célibataires Genêts a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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