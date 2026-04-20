LPO PRÉSENTATION DE DEUX FILMS AVEC PIERRE MAIGRE Bédarieux
LPO PRÉSENTATION DE DEUX FILMS AVEC PIERRE MAIGRE Bédarieux jeudi 28 mai 2026.
Bédarieux
LPO PRÉSENTATION DE DEUX FILMS AVEC PIERRE MAIGRE
Bédarieux Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Présentation de deux films de courte durée Garrigues printanières et à la recherche de l’oiseau bleu (le Talève sultane) suivie par des échanges avec Pierre Maigre, président de la LPO Occitanie. Sa capacité de communiquer, sa connaissance approfondie et sa passion contribuent à faire de sa visite annuelle à Bédarieux un moment incontournable
Présentation de deux films de courte durée Garrigues printanières et à la recherche de l’oiseau bleu (le Talève sultane) suivie par des échanges avec Pierre Maigre, président de la LPO Occitanie. Sa capacité de communiquer, sa connaissance approfondie et sa passion contribuent à faire de sa visite annuelle à Bédarieux un moment incontournable.
Lieu Bédarieux (34)
Point de rendez-vous Campotel les Trois Vallées
Horaire 19h à 21h
Réservation Non
Prix Gratuit
Contact
Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à envoyer un mail à lpo.bdr@gmail.com. .
Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of two short films, Garrigues printanières and à la recherche de l?oiseau bleu (Talève sultane), followed by a discussion with Pierre Maigre, President of LPO Occitanie. His ability to communicate, his in-depth knowledge and his passion all contribute to making his annual visit to Bédarieux a not-to-be-missed event
L’événement LPO PRÉSENTATION DE DEUX FILMS AVEC PIERRE MAIGRE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- OUM PA PA SAISON CULTURELLE Bédarieux 30 avril 2026
- CIRCUIT LE CIRCUIT DES COULEURS SITE VTT GRAND ORB EN HAUT LANGUEDOC Bédarieux Hérault 1 mai 2026
- PASSA MERIDIA À VTT BRANCHE SUD DE BÉDARIEUX À CARCASSONNE Bédarieux Hérault 1 mai 2026
- PASSA MERIDIA À VTT BRANCHE NORD DE BÉDARIEUX À LA SALVETAT Bédarieux Hérault 1 mai 2026
- RANDONNÉE LE ROC ROUGE Bédarieux Hérault 1 mai 2026