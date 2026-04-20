Bédarieux

LPO PRÉSENTATION DE DEUX FILMS AVEC PIERRE MAIGRE

Bédarieux Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Présentation de deux films de courte durée Garrigues printanières et à la recherche de l’oiseau bleu (le Talève sultane) suivie par des échanges avec Pierre Maigre, président de la LPO Occitanie. Sa capacité de communiquer, sa connaissance approfondie et sa passion contribuent à faire de sa visite annuelle à Bédarieux un moment incontournable

Présentation de deux films de courte durée Garrigues printanières et à la recherche de l’oiseau bleu (le Talève sultane) suivie par des échanges avec Pierre Maigre, président de la LPO Occitanie. Sa capacité de communiquer, sa connaissance approfondie et sa passion contribuent à faire de sa visite annuelle à Bédarieux un moment incontournable.

Lieu Bédarieux (34)

Point de rendez-vous Campotel les Trois Vallées

Horaire 19h à 21h

Réservation Non

Prix Gratuit

Contact

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à envoyer un mail à lpo.bdr@gmail.com. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie lpo.bdr@gmail.com

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English :

Presentation of two short films, Garrigues printanières and à la recherche de l?oiseau bleu (Talève sultane), followed by a discussion with Pierre Maigre, President of LPO Occitanie. His ability to communicate, his in-depth knowledge and his passion all contribute to making his annual visit to Bédarieux a not-to-be-missed event

L’événement LPO PRÉSENTATION DE DEUX FILMS AVEC PIERRE MAIGRE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB