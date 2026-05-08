Lucas & Veufla En Carence de Fer Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Lucas & Veufla En Carence de Fer Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 29 octobre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Lucas & Veufla En Carence de Fer
Jeudi 29 octobre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 19:30:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Stand-up d’humoristes prometteurs, Lucas & Veufla au théâtre l’Art Dû avec leur spectacle en carence de fer
Lucas & Veufla, humoristes talentueux et prometteurs surtout Veufla ont l’honneur de vous proposer leur spectacle en duo.
Pour les décrire, nous dirons que le premier n’est pas toujours très attentif quand il s’agit du brossage de dents, et que le second rédige cette description.
Épique, profond et humaniste, “Les Misérables” de Victor Hugo est un chef d’œuvre. Ce spectacle, quant à lui, se distingue par son explosivité et vous réserve moult surprises stand-up, sketchs, lancer de haches, PowerPoint, improvisation.
Vous vivrez un moment exceptionnel, unique et rempli de joie, tout l’inverse de ce qu’ont vécu les parents de Lucas le jour de sa naissance.
Mise en scène Augustin Lemire .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Promising stand-up comedians Lucas & Veufla at the Théâtre l’Art Dû with their show en carence de fer
L’événement Lucas & Veufla En Carence de Fer Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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