Lucky • Never Ending Stairs SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

LUCKY (22h00)

(Noise pop – Staghorn Flat, AUS)

Lucky, né de l’imagination de Chelsea Knight, fait une entrée fracassante sur la scène musicale, entre guitares saturées et récits captivants. Elle grandit dans la petite ville rurale de Staghorn Flat, en Australie et commence à composer de la musique tout en travaillant dans l’atelier d’enseignes de sa famille. Mêlant l’énergie brute du rock alternatif à la poésie rêveuse de l’indie moderne, sa musique saisit les nuances des moments du quotidien et plonge au plus profond de l’âme, vous plaçant au cœur même de son univers.

Les douze premiers mois de carrière de Chelsea Knight ont été particulièrement intenses : diffusion intensive sur la station australienne de référence triple j, première partie de Garbage, icônes américaines des années 90, à travers tout le pays, multiples ajouts à la très convoitée playlist « Fresh Finds Global » de Spotify. S’ajoutent à cette longue liste de succès sa victoire au concours triple j pour obtenir un slot sur le festival Beyond The Valley, trois passages dans les tendances Shazam du moment, des showcases à Austin, au Texas pour SXSW, et une place dans le classement « Global 100 » du NME, qui recense les artistes émergents à suivre de près — elle a ainsi un début fracassant en Australie tout en forgeant une réputation internationale. La suite de 2026 est tout aussi prometteuse avec la sortie de son premier EP en avril, sa première tournée en Australie en tête d’affiche ainsi qu’en Europe.

https://bio.to/luckyisours

NEVER ENDING STAIRS (20h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Never Ending Stairs prend forme en 2021, au sein du XXe arrondissement de Paris à Belleville.

Mêlant l’indie rock moderne et le rock alternatif des 90’s aux textes poétiques et oniriques de leur batteur, leur musique saisit le public et l’emporte au cœur de leurs compositions tant mélancoliques qu’électriques. Le trio parisien évolue au rythme de nombreux concerts depuis 3 ans (notamment Rock en Seine 2024), et des retours d’un public toujours plus fidèle.

Les 3 influences : The Smiths, Joy Division & The Cure

https://open.spotify.com/…/1kKftL7lGPvIRAV2fJCRGA…

https://www.youtube.com/@NeverEndingStairsOFFICIAL

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 21 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Beebadoobee, Soccer Mommy & Best Coast

Le lundi 21 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-21T19:00:00+02:00_2026-09-21T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/jPPba9ma4 https://fb.me/e/jPPba9ma4



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