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Lucy Wijnands Quartet, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

mercredi 9 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Lucy Wijnands Quartet, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : de 21 à 24 euros.<br>Tarif sur place : de 24 à 27 euros.</p>

La chanteuse américaine Lucy Wijnands, lauréate du prestigieux concours vocal Ella Fitzgerald, incarne avec grâce et sincérité l’héritage du jazz classique. Dotée d’une voix chaude et nuancée, elle redonne éclat et profondeur aux grandes pages du répertoire, entre swing lumineux et ballades empreintes de tendresse.

Accompagnée de son quintette, elle tisse un dialogue raffiné avec ses musiciens, où l’élégance de l’interprétation rencontre la liberté de l’improvisation. Une soirée intime, où chaque chanson devient une invitation à redécouvrir la poésie et l’énergie du jazz.

Line-up : Lucy Wijnands : voix ; Rob Clearfield : piano ; Luca Fattorini : contrebasse ; Pierre-Eden Guilbaud : batterie ;

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz vocal — La talentueuse Lucy Wijnands, lauréate du concours Ella Fitzgerald, réinvente le jazz classique avec une voix chaude et des interprétations émouvantes.
Le mardi 08 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 08 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros.
Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-09T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-08T19:30:00+02:00_2026-09-08T20:30:00+02:00;2026-09-08T21:30:00+02:00_2026-09-08T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/lucy-wijnands-quartet contact@38riv.com


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