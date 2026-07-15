Lucy Wijnands Quartet, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

La chanteuse américaine Lucy Wijnands, lauréate du prestigieux concours vocal Ella Fitzgerald, incarne avec grâce et sincérité l’héritage du jazz classique. Dotée d’une voix chaude et nuancée, elle redonne éclat et profondeur aux grandes pages du répertoire, entre swing lumineux et ballades empreintes de tendresse.

Accompagnée de son quintette, elle tisse un dialogue raffiné avec ses musiciens, où l’élégance de l’interprétation rencontre la liberté de l’improvisation. Une soirée intime, où chaque chanson devient une invitation à redécouvrir la poésie et l’énergie du jazz.

Line-up : Lucy Wijnands : voix ; Rob Clearfield : piano ; Luca Fattorini : contrebasse ; Pierre-Eden Guilbaud : batterie ;

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz vocal — La talentueuse Lucy Wijnands, lauréate du concours Ella Fitzgerald, réinvente le jazz classique avec une voix chaude et des interprétations émouvantes.

Le mardi 08 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 08 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros.

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-09T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T19:30:00+02:00_2026-09-08T20:30:00+02:00;2026-09-08T21:30:00+02:00_2026-09-08T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/lucy-wijnands-quartet contact@38riv.com



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