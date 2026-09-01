Ludo’Bambin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mercredi 16 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Ludo’Bambin
Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Le Relais Petite Enfance vous accueille ! Les haltes jeux sont ouvertes aux petits de 0 à 6 ans accompagnés par des pros, des parents, ou même des grands-parents !
Rendez-vous à la salle du Relais Petite Enfance rue Serpantié à 9h30. .
Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com
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English :
The Relais Petite Enfance welcomes you! The playgroups are open to children ages 0–6, accompanied by professionals, parents, or even grandparents!
L’événement Ludo’Bambin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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