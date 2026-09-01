Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Ludo’Bambin

Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Le Relais Petite Enfance vous accueille ! Les haltes jeux sont ouvertes aux petits de 0 à 6 ans accompagnés par des pros, des parents, ou même des grands-parents !

Rendez-vous à la salle du Relais Petite Enfance rue Serpantié à 9h30. .

Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23 ludomarmots@gmail.com

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English :

The Relais Petite Enfance welcomes you! The playgroups are open to children ages 0–6, accompanied by professionals, parents, or even grandparents!

L’événement Ludo’Bambin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)