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AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Ludo’Bambin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

mercredi 16 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Ludo’Bambin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Adresse
Rue Serpantié
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Ludo’Bambin

Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Le Relais Petite Enfance vous accueille ! Les haltes jeux sont ouvertes aux petits de 0 à 6 ans accompagnés par des pros, des parents, ou même des grands-parents !
Rendez-vous à la salle du Relais Petite Enfance rue Serpantié à 9h30.   .

Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 38 97 72 23  ludomarmots@gmail.com

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English :

The Relais Petite Enfance welcomes you! The playgroups are open to children ages 0–6, accompanied by professionals, parents, or even grandparents!

L’événement Ludo’Bambin Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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