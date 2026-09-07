LUDORAMA DU JEU VIDEO, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

LUDORAMA DU JEU VIDEO 6 – 27 novembre Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T14:00:00+01:00 – 2026-11-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T14:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00

LUDORAMA DU JEU VIDEO

À l’occasion des Semaines Isséennes des Droits de l’Enfant, le Temps des Cerises propose de découvrir une installation rétrospective sur l’évolution du jeux vidéo. Vous aurez l’occasion de voyager à travers les époques et de découvrir ou redécouvrir les jeux vidéo qui ont marqué l’Histoire. Des ordinateurs, des consoles et des bornes d’arcade seront disponibles dans la verrière à cette occasion. Pour les plus jeunes, des ateliers libres seront proposés sur le thème du pixel et un espace de détente, des jeux et lectures seront prévus pour eux également.

Du vendredi 6 au vendredi 27 novembre

Tout public. Entrée libre.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Une exposition rétrospective sur l’évolution du jeu vidéo. jeuxvidéo issy