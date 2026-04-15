Ludothèmes, Bibliothèque Ceccano, Avignon
Ludothèmes, Bibliothèque Ceccano, Avignon samedi 30 mai 2026.
Ludothèmes Samedi 30 mai, 14h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
A l’occasion de la fête du jeu, venez découvrir les jeux en bois artisanaux de nathacréé et vous affronter entre amis ou en famille.
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Jeux géants par l’association Nath. A Créé Jeux Echanges
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