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Ludovic Füschtelkeit, Bibliothèque de Ventron, Ventron

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque de Ventron · Ventron

Ludovic Füschtelkeit, Bibliothèque de Ventron, Ventron

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Ventron
Adresse
Ventron
Ville
88310 Ventron
Département
Vosges

Ludovic Füschtelkeit Mercredi 21 octobre, 14h00 Bibliothèque de Ventron Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Spécialiste en tous domaines, Ludovic Füschtelkeit est l’auteur d’un discours ininterrompu depuis sa naissance. Il est le rédacteur de l’Encyclopédie des Méconnaissances (Ed. de la Pigne/2021) . On peut le voir également dans l’édifiante série documentaire sur la chaîne Youtube Les Secrets du Monde.
Orateur auto-admiratif, Ludovic Füschtelkeit vous entraînera cette fois-ci dans une logorrhée folle, épatante et érudite sur la France entre monts et merveilles.

Bibliothèque de Ventron Ventron Ventron 88310 Vosges Grand Est
Conférence-spectacle

Crédit photo : Clément MARTIN

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