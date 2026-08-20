Ludovic Füschtelkeit, Bibliothèque de Ventron, Ventron
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque de Ventron · Ventron
Informations pratiques
Ludovic Füschtelkeit Mercredi 21 octobre, 14h00 Bibliothèque de Ventron Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Spécialiste en tous domaines, Ludovic Füschtelkeit est l’auteur d’un discours ininterrompu depuis sa naissance. Il est le rédacteur de l’Encyclopédie des Méconnaissances (Ed. de la Pigne/2021) . On peut le voir également dans l’édifiante série documentaire sur la chaîne Youtube Les Secrets du Monde.
Orateur auto-admiratif, Ludovic Füschtelkeit vous entraînera cette fois-ci dans une logorrhée folle, épatante et érudite sur la France entre monts et merveilles.
Bibliothèque de Ventron Ventron Ventron 88310 Vosges Grand Est
Conférence-spectacle
Crédit photo : Clément MARTIN
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