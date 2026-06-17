Marche gourmande Halle festive Ventron

Ventron

Marche gourmande

Halle festive Chemin du Plain Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 15:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Deuxième marche gourmande de Ventron, organisée par l’amicale des sapeurs pompiers. Départ à partir de 15 heures 30. Distance de 8 kilomètres avec 3 étapes sur le parcours. Produits 100% Vosgiens et 4 boissons incluses! Places limitées. La marche gourmande sera suivie d’une soirée tartes flambées et d’une soirée animée ouverte à tous, par l’Harmonie les Loisirs Véternats. Informations et inscriptions auprès de Marjorie par téléphone.Tout public

30 .

Halle festive Chemin du Plain Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 87 89 55 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ventron’s Second Gourmet Walk, organized by the Firefighters’ Association. Starts at 3:30 p.m. The 8-kilometer route features 3 stops along the way. 100% Vosges-grown products and 4 drinks included! Limited spots available. The gourmet walk will be followed by a tartes flambées dinner and an evening of entertainment open to everyone, featuring the Harmonie les Loisirs Vétérants. For information and registration, please contact Marjorie by phone.

L’événement Marche gourmande Ventron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES