Vente de livres Espace culturel et social de la Pranzière Ventron
samedi 29 août 2026 · Espace culturel et social de la Pranzière · Ventron
Informations pratiques
Ventron
Vente de livres
Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Ventron Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
C’est le retour de la vente de livres de la Réso’thèque. La médiathèque vend ses livres pour faire de la place aux nouveautés et pour avoir une collection pertinente et à jour. C’est l’occasion pour vous d’étoffer votre bibliothèque à petit prix ! Règlements par chèques ou espèces.Tout public
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Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 14 99
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English :
The R%E9so?th%E8que book sale is back! The library is selling its books to make room for new titles and to maintain a relevant, up-to-date collection. This is your chance to stock up on books at low prices! Payment by check or cash.
L’événement Vente de livres Ventron a été mis à jour le 2026-07-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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