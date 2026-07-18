Vente de livres Espace culturel et social de la Pranzière Ventron

Informations pratiques

Ventron

Vente de livres

Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Ventron Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

C’est le retour de la vente de livres de la Réso’thèque. La médiathèque vend ses livres pour faire de la place aux nouveautés et pour avoir une collection pertinente et à jour. C’est l’occasion pour vous d’étoffer votre bibliothèque à petit prix ! Règlements par chèques ou espèces.Tout public

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Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 14 99

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English :

The R%E9so?th%E8que book sale is back! The library is selling its books to make room for new titles and to maintain a relevant, up-to-date collection. This is your chance to stock up on books at low prices! Payment by check or cash.

L’événement Vente de livres Ventron a été mis à jour le 2026-07-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES