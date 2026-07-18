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Vente de livres Espace culturel et social de la Pranzière Ventron

samedi 29 août 2026 · Espace culturel et social de la Pranzière · Ventron

Vente de livres Espace culturel et social de la Pranzière Ventron

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace culturel et social de la Pranzière
Adresse
16 Place de la Pranzière
Ville
88310 Ventron
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Ventron

Vente de livres

Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Ventron Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

C’est le retour de la vente de livres de la Réso’thèque. La médiathèque vend ses livres pour faire de la place aux nouveautés et pour avoir une collection pertinente et à jour. C’est l’occasion pour vous d’étoffer votre bibliothèque à petit prix ! Règlements par chèques ou espèces.Tout public
0  .

Espace culturel et social de la Pranzière 16 Place de la Pranzière Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 14 99 

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English :

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L’événement Vente de livres Ventron a été mis à jour le 2026-07-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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