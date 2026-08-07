Portes ouvertes Cornimont BMX Piste BMX Cornimont
samedi 29 août 2026 · Piste BMX · Cornimont
Informations pratiques
Cornimont
Portes ouvertes Cornimont BMX
Piste BMX 22 Le Rond champ Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-09-12
Le Cornimont BMX ouvre ses portes ! Vous pourrez tout au long de l’après-midi découvrir le BMX, participer à des séances d’essais avec nos éducateurs et observer des démonstrations par nos licenciés. Prérequis savoir faire du vélo debout, venir équipé d’un jeans et t-shirt manches longues. Prêts de gants, casques et vélos sur place. Goûter offert par le club.Tout public
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Piste BMX 22 Le Rond champ Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 41 81 52 34
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English :
Cornimont BMX is opening its doors! Throughout the afternoon, you can learn about BMX, take part in trial sessions with our instructors, and watch demonstrations by our club members. Requirements: You must be able to ride a bike while standing upright and come dressed in jeans and a long-sleeved T-shirt. Gloves, helmets, and bikes will be available on site. Snacks will be provided by the club.
L’événement Portes ouvertes Cornimont BMX Cornimont a été mis à jour le 2026-08-01 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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