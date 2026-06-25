Spectacle L’atelier Amphithéâtre de verdure Cornimont

Cornimont

Spectacle L’atelier

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Spectacle pour enfants par la Compagnie Poil à Gratter . Entrée libre.Tout public

0 .

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s show by Compagnie Poil à Gratter . Free admission.

L’événement Spectacle L’atelier Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES