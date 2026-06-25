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Spectacle L’atelier Amphithéâtre de verdure Cornimont

Spectacle L’atelier Amphithéâtre de verdure Cornimont

Spectacle L’atelier Amphithéâtre de verdure Cornimont vendredi 7 août 2026.

Lieu
Amphithéâtre de verdure
Adresse
9A Rue du Daval
Ville
88310 Cornimont
Département
Vosges
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
0 Gratuit

Cornimont

Spectacle L’atelier

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Spectacle pour enfants par la Compagnie Poil à Gratter . Entrée libre.Tout public
0  .

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13  mairie@cornimont.fr

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English :

Children’s show by Compagnie Poil à Gratter . Free admission.

L’événement Spectacle L’atelier Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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