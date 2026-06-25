Spectacle L’atelier Amphithéâtre de verdure Cornimont
Spectacle L’atelier Amphithéâtre de verdure Cornimont vendredi 7 août 2026.
Cornimont
Spectacle L’atelier
Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Spectacle pour enfants par la Compagnie Poil à Gratter . Entrée libre.Tout public
0 .
Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr
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English :
Children’s show by Compagnie Poil à Gratter . Free admission.
L’événement Spectacle L’atelier Cornimont a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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