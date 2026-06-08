Atelier La voix de l’oiseau Musée des 1001 Racines Cornimont

Cornimont

Atelier La voix de l’oiseau

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le musée musarde ! La voix de l’oiseau. Avec Christophe, le Semeur de sons, apprenez à transformer les plantes de nos jardins, prairies et forêts en vols et chants d’oiseaux. À travers des jeux sensoriels et la composition collective d’un paysage sonore enregistré, laissez libre cours à votre créativité et à votre écoute de la nature. Matériel fourni. Places limitées. Pensez à réserver auprès du musée 1001racines.frTout public

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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

The museum muses! The voice of the bird. With Christophe, the Sound Sower, learn how to transform the plants in our gardens, meadows and forests into the flights and songs of birds. Through sensory games and the collective composition of a recorded soundscape, give free rein to your creativity and listening skills. Equipment supplied. Places limited. Please reserve with the museum: 1001racines.fr

L’événement Atelier La voix de l’oiseau Cornimont a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES