Animation musicale et feu d’artifice Terrain de BMX à Xoulces Cornimont lundi 13 juillet 2026.

Cornimont

Animation musicale et feu d’artifice

Terrain de BMX à Xoulces 22 Le Rond Champ Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal populaire dès 21h00. Défile des lanternes à 21h30. Spectacle pyrotechnique à 22h30. Petite restauration et buvette sur place tenue par le Football Club de la Haute-Moselotte.Tout public

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Terrain de BMX à Xoulces 22 Le Rond Champ Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

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English :

Folk dance from 9:00 pm. Lantern parade at 9:30pm. Fireworks display at 10:30pm. Snacks and refreshments provided by the Football Club de la Haute-Moselotte.

L’événement Animation musicale et feu d’artifice Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES