Animation musicale et feu d’artifice Terrain de BMX à Xoulces Cornimont
Animation musicale et feu d’artifice Terrain de BMX à Xoulces Cornimont lundi 13 juillet 2026.
Cornimont
Animation musicale et feu d’artifice
Terrain de BMX à Xoulces 22 Le Rond Champ Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal populaire dès 21h00. Défile des lanternes à 21h30. Spectacle pyrotechnique à 22h30. Petite restauration et buvette sur place tenue par le Football Club de la Haute-Moselotte.Tout public
0 .
Terrain de BMX à Xoulces 22 Le Rond Champ Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr
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English :
Folk dance from 9:00 pm. Lantern parade at 9:30pm. Fireworks display at 10:30pm. Snacks and refreshments provided by the Football Club de la Haute-Moselotte.
L’événement Animation musicale et feu d’artifice Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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