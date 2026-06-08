Concert Déployer la nuit Chapelle de Travexin Cornimont

Cornimont

Concert Déployer la nuit

Chapelle de Travexin 4 Rte de Ventron Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le musée musarde ! Avec ce concert-création en quatuor, l’ensemble propose, au crépuscule, un nouveau ballet de la nuit. Ici, loin de la cour, nous la rêvons rendue au ciel à qui elle appartient — obscure, noire, sauvage. Un espace où il faut tendre l’oreille pour entendre ce qu’elle porte de liberté, de magie et de poésie, pour tout le vivant. La nuit nous enveloppe. Elle est naissance de chaque jour nouveau et son dénouement ; elle abrite nos rêves et permet qu’ils s’accomplissent. La préserver est une nécessité. L’habiter humblement, en y prenant part au même titre que le reste du vivant peut-être y trouverons-nous l’occasion d’un rassemblement, d’un soulèvement, d’un rêve de renouveau. Quatre musiciens au cœur de la nuit une chanteuse, une violoncelliste, un saxophoniste-flûtiste à bec, un percussionniste.Tout public

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Chapelle de Travexin 4 Rte de Ventron Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

The museum muses! With this quartet concert-creation, the ensemble presents a new ballet of the night at twilight. Here, far from the courtyard, we dream of night returned to the sky to which it belongs? dark, black, wild. A space where you have to listen carefully to hear the freedom, magic and poetry it brings to all living things. Night envelops us. It is the birth of each new day and its dénouement; it shelters our dreams and allows them to be fulfilled. Preserving it is a necessity. Inhabit it humbly, taking part in it in the same way as the rest of the living world: perhaps we’ll find in it the opportunity for a gathering, an uprising, a dream of renewal. Four musicians at the heart of the night: a singer, a cellist, a saxophonist-flute player and a percussionist.

L’événement Concert Déployer la nuit Cornimont a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES