Spectacle Duo Ciboulette Amphithéâtre de verdure Cornimont

Cornimont

Spectacle Duo Ciboulette

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Spectacle musical pour petits et grands. Entrée libre.Tout public

0 .

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical show for young and old. Free admission.

L’événement Spectacle Duo Ciboulette Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES