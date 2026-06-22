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Spectacle Duo Ciboulette Amphithéâtre de verdure Cornimont

Spectacle Duo Ciboulette Amphithéâtre de verdure Cornimont

Spectacle Duo Ciboulette Amphithéâtre de verdure Cornimont vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Amphithéâtre de verdure
Adresse
9A Rue du Daval
Ville
88310 Cornimont
Département
Vosges
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 Gratuit

Cornimont

Spectacle Duo Ciboulette

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Spectacle musical pour petits et grands. Entrée libre.Tout public
0  .

Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13  mairie@cornimont.fr

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English :

Musical show for young and old. Free admission.

L’événement Spectacle Duo Ciboulette Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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