Spectacle Duo Ciboulette Amphithéâtre de verdure Cornimont
Spectacle Duo Ciboulette Amphithéâtre de verdure Cornimont vendredi 17 juillet 2026.
Cornimont
Spectacle Duo Ciboulette
Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Spectacle musical pour petits et grands. Entrée libre.Tout public
0 .
Amphithéâtre de verdure 9A Rue du Daval Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical show for young and old. Free admission.
L’événement Spectacle Duo Ciboulette Cornimont a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
À voir aussi à Cornimont (Vosges)
- 10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont 7 juillet 2026
- Animation musicale et feu d’artifice Terrain de BMX à Xoulces Cornimont 13 juillet 2026
- Spectacle Tonnerre de Lune Musée des 1001 Racines Cornimont 21 juillet 2026
- Concert Déployer la nuit Chapelle de Travexin Cornimont 22 juillet 2026
- Atelier La voix de l’oiseau Musée des 1001 Racines Cornimont 23 juillet 2026