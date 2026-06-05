10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont
10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont mardi 7 juillet 2026.
Cornimont
10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines
Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Gratuité du musée lors de cette journée d’anniversaire et performance en direct d’Olivier Claudon à partir de 15h ! (illustration d’une durée de 4h).Tout public
0 .
Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 23 95 74
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English :
Free admission to the museum on this anniversary day, and live performance by Olivier Claudon from 3pm! (4-hour illustration).
L’événement 10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Cornimont a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES