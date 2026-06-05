10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont mardi 7 juillet 2026.

Cornimont

10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Gratuité du musée lors de cette journée d’anniversaire et performance en direct d’Olivier Claudon à partir de 15h ! (illustration d’une durée de 4h).Tout public

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Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 23 95 74

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English :

Free admission to the museum on this anniversary day, and live performance by Olivier Claudon from 3pm! (4-hour illustration).

L’événement 10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Cornimont a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES