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10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont

10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont

10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Musée des 1001 Racines Cornimont mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Musée des 1001 Racines

Adresse : 23 route de Lansauchamp

Ville : 88310 Cornimont

Département : Vosges

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Cornimont

10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Gratuité du musée lors de cette journée d’anniversaire et performance en direct d’Olivier Claudon à partir de 15h ! (illustration d’une durée de 4h).Tout public
0  .

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 23 95 74 

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English :

Free admission to the museum on this anniversary day, and live performance by Olivier Claudon from 3pm! (4-hour illustration).

L’événement 10 ème anniversaire de la réouverture du musée des 1001 racines Cornimont a été mis à jour le 2026-06-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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