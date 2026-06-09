Bambi-résonance-nature Musée des 1001 Racines Cornimont

Cornimont

Bambi-résonance-nature

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 15:30:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Le musée musarde ! Bambi, résonance, nature, installation sonore et ludique avec Semeur de sons. Pensée pour les enfants, cette installation sonore et ludique invite à découvrir et à ressentir les sons de la nature, créés à partir de matières naturelles, ainsi que ceux des cultures traditionnelles. Un voyage sensible mêlant histoires, sensations et jeux sonores coopératifs. Pensez à réserver auprès du musée 1001racines.fr.Enfants

6 .

Musée des 1001 Racines 23 route de Lansauchamp Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 7 88 82 60 15

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English :

The museum muses! Bambi, resonance, nature, sound and play installation with Semeur de sons. Designed for children, this playful sound installation invites them to discover and experience the sounds of nature, created from natural materials, as well as those of traditional cultures. A sensitive journey combining stories, sensations and cooperative sound games. Please book in advance with the museum: 1001racines.fr.

L’événement Bambi-résonance-nature Cornimont a été mis à jour le 2026-06-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES